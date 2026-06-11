Маломаленко Алексей Наумович 16.03.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Маломаленко Алексей Наумович

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 16.03.1894

умер Неизвестно

Мать
Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Петрова22.06.1866 г.р.
Отец
Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов01.12.1863 г.р.
Супруги
Маломаленко (Гаврилова) Елисавета ФедоровнаМежду 1894 и 1895 г.р.
Дети
(Маломаленко) Анастасия Алексеевна10.01.1914 г.р.
?Маломаленко Виктор Алексеевич08.11.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1894

Отец: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов

Мать: Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Петрова

Рождение ребёнка
10.01.1914

Дочь: (Маломаленко) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Маломаленко (Гаврилова) Елисавета Федоровна

Бракосочетание
05.02.1914

Жена: Маломаленко (Гаврилова) Елисавета Федоровна

Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: ?Маломаленко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Маломаленко (Гаврилова) Елисавета Федоровна

Смерть
Неизвестно

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