Маломаленко Алексей Наумович
мужской, родился 16.03.1894
умер Неизвестно
МатьМаломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Петрова22.06.1866 г.р.
ОтецМаломаленко (Малимоненко) Наум Антонов01.12.1863 г.р.
Супруги
Маломаленко (Гаврилова) Елисавета ФедоровнаМежду 1894 и 1895 г.р.
Дети
(Маломаленко) Анастасия Алексеевна10.01.1914 г.р.
?Маломаленко Виктор Алексеевич08.11.1918 г.р.
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Рождение
16.03.1894
Отец: Маломаленко (Малимоненко) Наум Антонов
Мать: Маломаленко (Малимоненко) (Зуенкова) Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
10.01.1914
Дочь: (Маломаленко) Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Маломаленко (Гаврилова) Елисавета Федоровна
Бракосочетание
05.02.1914
Рождение ребёнка
08.11.1918
Сын: ?Маломаленко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Маломаленко (Гаврилова) Елисавета Федоровна
Смерть
Неизвестно