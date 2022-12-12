Черношей Иссак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черношей Иссак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1919

Сын: Черношей Константин Иссакович

Мать ребёнка: не указана

Ровное, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черношей Юстина Исаковна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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