Черношей Иссак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1919
Сын: Черношей Константин Иссакович
Мать ребёнка: не указана
Ровное, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черношей Юстина Исаковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно