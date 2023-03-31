Беляев Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1952
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952
Отец: Беляев Михаил Павлович
Мать: Беляева Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.03.1983
Мать ребёнка: Трубина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область