Беляев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Алексей Михайлович

Беляев Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1952

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1952

Отец: Беляев Михаил Павлович

Мать: Беляева Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.03.1983

Сын: Беляев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Трубина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубина Валентина Ивановна

Смерть
2007
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close