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Мокеева Федора Федоровна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Мокеева Акилина Петровна

Отец ребёнка: Мокеев Петр Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Смерть
До 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот

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