Мокеева Федора Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Мокеева Акилина Петровна
Отец ребёнка: Мокеев Петр Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот
Смерть
До 1756
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 17 оборот