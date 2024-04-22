Григорий Владимиров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Владимир Максимов (Ич)
Мать: Анисья Антонова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Военная служба
1846 ст.
Рекрут
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно