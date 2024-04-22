Григорий Владимиров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Владимиров (Ич)

Григорий Владимиров (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Владимир Максимов (Ич)

Мать: Анисья Антонова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Военная служба
1846 ст.
Рекрут
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close