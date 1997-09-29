Никулина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Никулин Петр

Отец ребёнка: Никулин Кузьма

с.Кочугуры Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1907

Сын: Никулин Иосиф Кузьмич

Отец ребёнка: Никулин Кузьма

с.Кочугуры Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Ключникова Матрена Кузьминична

Отец ребёнка: Никулин Кузьма

Россия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Никулин Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Никулин Кузьма

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Михаил

Отец ребёнка: Никулин Кузьма

Россия
Смерть
Неизвестно
Российская Империя
Причина смерти: Болезнь | Зарублена казаками. Остались сиротами дети.
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