Никулина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Никулин Петр
Отец ребёнка: Никулин Кузьма
с.Кочугуры Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Никулин Кузьма
с.Кочугуры Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Ключникова Матрена Кузьминична
Отец ребёнка: Никулин Кузьма
Россия
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Никулин Кузьма
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Михаил
Отец ребёнка: Никулин Кузьма
Россия
Смерть
Неизвестно
Российская Империя
Причина смерти: Болезнь | Зарублена казаками. Остались сиротами дети.