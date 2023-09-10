Седько Ефросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Седько Иван Никитич
Отец ребёнка: Седько Никита Петрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Седько) Мария Никитична
Отец ребёнка: Седько Никита Петрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Седько Лука Никитич
Отец ребёнка: Седько Никита Петрович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Седько) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Седько Никита Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Милько (Седько) Мария Никитична
Отец ребёнка: Седько Никита Петрович
Смерть
Неизвестно