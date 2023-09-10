Седько Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедько Ефросинья Алексеевна

Седько Ефросинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седько Никита Петрович

Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Седько Иван Никитич

Отец ребёнка: Седько Никита Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Седько) Мария Никитична

Отец ребёнка: Седько Никита Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Седько Лука Никитич

Отец ребёнка: Седько Никита Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Седько) Наталья Никитична

Отец ребёнка: Седько Никита Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Милько (Седько) Мария Никитична

Отец ребёнка: Седько Никита Петрович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.