? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рашид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сония
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фарзяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно