Скоп (Скоп) Блюма Исаевна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоп (Скоп) Блюма Исаевна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

05.02.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Скоп Исай Абрамович

Мать: не указана

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена из записи о смерти
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
05.02.1882 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: Простуда | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 80 - Актовые записи о смерти еврейской синагоги за... Показать все

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