Скоп (Скоп) Блюма Исаевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти05.02.1882 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Скоп Исай Абрамович
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из записи о смерти
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1882 ст.
Причина смерти: Простуда | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 80 - Актовые записи о смерти еврейской синагоги за... Показать все