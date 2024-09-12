Селютин Михаил Маркович
Место рождения
Дата рождения11.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1901
Отец: Селютин Марк Козьмин
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_11.02.1901_крещение-14.02.1901 пол_М_ запись - 21 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Селютин Марк Козьмин и законная жена Параскева... Показать все
Крещение
14.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_11.02.1901_крещение-14.02.1901 пол_М_ запись - 21 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Селютин Марк Козьмин и законная жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно