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Селютин Михаил Маркович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1901

Отец: Селютин Марк Козьмин

Мать: Селютина Параскева Ивановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_11.02.1901_крещение-14.02.1901 пол_М_ запись - 21 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Селютин Марк Козьмин и законная жена Параскева... Показать все
Крещение
14.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_11.02.1901_крещение-14.02.1901 пол_М_ запись - 21 род. Михаил в село Брусенцево у крестьянин Селютин Марк Козьмин и законная жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно

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