Истомин Федор Яколвев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 7 февраля 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков,православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шаламовой крестьянская дочь Татиана Димитриева Мальцева, п... Показать все
Смерть
Неизвестно