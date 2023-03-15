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Ежикова ?
Ежикова ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1881
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Ежиков ?
1881 г.р.
Дети
Ежиков ?
1904 г.р.
(Ежикова) ?
1906 г.р.
(Ежикова) ?
1911 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын:
Ежиков ?
Отец ребёнка:
Ежиков ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Ежиков ?
Рождение ребёнка
1911
Дочь:
?
Отец ребёнка:
Ежиков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ежиков ?
Смерть
Неизвестно
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