Ежикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕжикова ?

Ежикова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ежиков ?

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ?

Отец ребёнка: Ежиков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежиков ?

Смерть
Неизвестно
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