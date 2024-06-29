Леонтьева Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Ольга Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1961

Дочь: Котова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Леонтьев Валерий Назарович

Рождение ребёнка
08.12.1963

Сын: Леонтьев Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Леонтьев Валерий Назарович

Рождение ребёнка
1971

Сын: Леонтьев Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Леонтьев Валерий Назарович

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