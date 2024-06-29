Леонтьева Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1961
Дочь: Котова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Леонтьев Валерий Назарович
Рождение ребёнка
08.12.1963
Сын: Леонтьев Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Леонтьев Валерий Назарович
Рождение ребёнка
1971
Сын: Леонтьев Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Леонтьев Валерий Назарович