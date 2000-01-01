Гожев Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гожев Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1847

Дата смерти

11.10.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
11.10.1912
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