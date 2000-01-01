Гожев Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1847
Дата смерти11.10.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
11.10.1912