Рыжих Александр Филиппович
мужской, родился 30.08.1909 ст., Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
умер 12.09.1909 ст., Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
МатьРыжих (Кучина) Прасковья ПетровнаВычислено 1888 ст. г.р.
ОтецРыжих Филипп АлександровичВычислено 1889 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909 ст.
Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
12.09.1909 ст.
Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край