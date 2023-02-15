Рыжих Александр Филиппович 30.08.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Рыжих Александр Филиппович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 30.08.1909 ст., Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

умер 12.09.1909 ст., Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Мать
Рыжих (Кучина) Прасковья ПетровнаВычислено 1888 ст. г.р.
Отец
Рыжих Филипп АлександровичВычислено 1889 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1909 ст.

Отец: Рыжих Филипп Александрович

Мать: Рыжих (Кучина) Прасковья Петровна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
12.09.1909 ст.
Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

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