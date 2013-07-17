Деревсков Евгений Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.07.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1972
Дочь: Деревскова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Совестнова Анна Ивановна
Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Смерть
17.07.2013
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область