Деревсков Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревсков Евгений Павлович

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Место рождения

Кумляк, Уйский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.07.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кумляк, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.10.1972

Дочь: Деревскова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Совестнова Анна Ивановна

Чебаркуль, Чебаркульский, Челябинская область
Смерть
17.07.2013
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
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