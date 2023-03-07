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Забиров Виктор Романович

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Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937

Отец: Забиров Роман Ильич

Мать: Забирова Дарья Александровна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забиров Александр Викторович

Мать ребёнка: Забирова Евгения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забирова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Забирова Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забирова Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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