Забиров Виктор Романович
Место рождения
Дата рождения02.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937
Отец: Забиров Роман Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забиров Александр Викторович
Мать ребёнка: Забирова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забирова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Забирова Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика