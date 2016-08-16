Фирсов Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.08.1939
Дата смерти16.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
18.08.1939
Отец: Фирсов Фёдор Филлоретович
Мать: Барлетова Вера Ивановна
в справке о рождении отчество отца указано ошибочно (Федорович), либо намеренно изменено, т.к. мать Вера Ивановна не состояла в браке с Фирсовым Федором
Бракосочетание
29.04.1959
Жена: Фирсова Раиса Васильевна
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, п.Краскино
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Фирсов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна
Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, с.Лебединое
Рождение ребёнка
28.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна
Развод
27.01.1981
Жена: Фирсова Раиса Васильевна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Городской загс
Бракосочетание
16.07.1981
племянник Ступин Евгений
Рождение ребёнка
Около 1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кумакшева Любовь
Бракосочетание
20.11.1992
Жена: Кумакшева Любовь
Развод
22.12.1999
Жена: Кумакшева Любовь
Смерть
16.08.2016
Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край