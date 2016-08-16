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Фирсов Владимир Фёдорович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

18.08.1939

Дата смерти

16.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939

Отец: Фирсов Фёдор Филлоретович

Мать: Барлетова Вера Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
в справке о рождении отчество отца указано ошибочно (Федорович), либо намеренно изменено, т.к. мать Вера Ивановна не состояла в браке с Фирсовым Федором
Бракосочетание
29.04.1959

Жена: Фирсова Раиса Васильевна

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, п.Краскино
Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Фирсов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна

Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Хасанский район, с.Лебединое
Рождение ребёнка
28.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Развод
27.01.1981

Жена: Фирсова Раиса Васильевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Городской загс
Бракосочетание
16.07.1981

Жена: Вишневская Валентина Петровна

племянник Ступин Евгений
Рождение ребёнка
Около 1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кумакшева Любовь

Бракосочетание
20.11.1992

Жена: Кумакшева Любовь

Развод
22.12.1999

Жена: Кумакшева Любовь

Смерть
16.08.2016
Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край
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