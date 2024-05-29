Антон Игнатов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Игнатов

Антон Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий Фролов

Мать: Евдокия Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Антонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрам Антонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрат Антонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ирина Антонова

Мать ребёнка: Агрипина Феофанова

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Афросинья Антонова

Мать ребёнка: Агрипина Феофанова

Смерть
Неизвестно

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