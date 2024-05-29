Антон Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий Фролов
Мать: Евдокия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрам Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрат Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ирина Антонова
Мать ребёнка: Агрипина Феофанова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Афросинья Антонова
Мать ребёнка: Агрипина Феофанова
Смерть
Неизвестно