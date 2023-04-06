Меньшикова (Севостьянова) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Севостьянова) Тамара Михайловна

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.06.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1940

Отец: Севостьянов Михаил

Мать: Севостьянова Ольга Семёновна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 03.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Рига, Rīga
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