Agayeva Агаева Həqiqət (Хагигат) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAgayeva Агаева Həqiqət (Хагигат) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

Agayeva Агаева Həqiqət (Хагигат) Abdulhüseyin qızı (Абдулгусейин гызы)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: Agayeva Агаева Sona

Смерть
1940
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