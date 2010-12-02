Белькова (Сальникова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1941
Дата смерти02.12.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941
Отец: Сальников Леонтий
Мать: Сальникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бельков Александр
Рождение ребёнка
23.09.1966
Сын: Бельков Олег
Отец ребёнка: Бельков Александр
Рождение ребёнка
25.01.1968
Сын: Бельков Андрей
Отец ребёнка: Бельков Александр
Смерть
02.12.2010