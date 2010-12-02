Белькова (Сальникова) Нина 04.12.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белькова (Сальникова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1941

Дата смерти

02.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1941

Отец: Сальников Леонтий

Мать: Сальникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельков Александр

Рождение ребёнка
23.09.1966

Сын: Бельков Олег

Отец ребёнка: Бельков Александр

Рождение ребёнка
25.01.1968

Сын: Бельков Андрей

Отец ребёнка: Бельков Александр

Смерть
02.12.2010

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