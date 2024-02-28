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Кузнецов Федор Васильевич

Место рождения

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.02.1894 ст.

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894 ст.

Отец: Кузнецов Василий Иванович

Мать: Кузнецова (Золотова) Евдокия Казьминична

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Жена: Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.11.1915 ст.

Дочь: Молоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.11.1922

Дочь: Насонова (Кузнецова) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1937
Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Умер от разрыва аппендицита на печке примерно в 1937 году, похоронен в родном селе

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