Кузнецов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1894 ст.
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1894 ст.
Бракосочетание
14.05.1912 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1915 ст.
Дочь: Молоствова (Кузнецова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
04.11.1922
Дочь: Насонова (Кузнецова) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Тебякина) Татьяна Константиновна
Смерть
Около 1937
Умер от разрыва аппендицита на печке примерно в 1937 году, похоронен в родном селе