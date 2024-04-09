Воробьёв Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Антон

Воробьёв Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1910 ст.

Дочь: Панина (Воробьёва) Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.