Гилев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Гилев Петр Михайлович

Мать: Гилева Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Александр Александрович

Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилев Николай Александрович

Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилева Анна Ивановна

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