Гилев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Гилев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1964
Рождение ребёнка
20.11.1980
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Александр Александрович
Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилев Николай Александрович
Мать ребёнка: Гилева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гилева Анна Ивановна