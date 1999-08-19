Майстренко (Любченко) Алла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1941
Отец: Любченко Иван Нестерович
Мать: Любченко Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
15.01.1966
Сын: Майстренко Эдуард Викторович
Отец ребёнка: Майстренко Виктор Порфирьевич
Рождение ребёнка
26.05.1975
Сын: Майстренко Александр Викторович
Отец ребёнка: Майстренко Виктор Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно