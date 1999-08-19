Майстренко (Любченко) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майстренко (Любченко) Алла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1941

Отец: Любченко Иван Нестерович

Мать: Любченко Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
15.01.1966

Сын: Майстренко Эдуард Викторович

Отец ребёнка: Майстренко Виктор Порфирьевич

Рождение ребёнка
26.05.1975

Сын: Майстренко Александр Викторович

Отец ребёнка: Майстренко Виктор Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майстренко Виктор Порфирьевич

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