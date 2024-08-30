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Скатков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скатков Яков Апполинарьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скатков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркина (Скаткова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Скаткова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Скатков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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