Скатков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скатков Яков Апполинарьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркина (Скаткова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Скаткова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно