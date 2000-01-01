Бердяев Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бердяев Григорий Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бердяев Николай Степанович
Мать ребёнка: Бердяева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Бердяева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бердяев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Бердяева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно