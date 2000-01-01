Бердяев Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяев Степан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бердяев Григорий Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бердяев Николай Степанович

Мать ребёнка: Бердяева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Бердяев Лев Степанович

Мать ребёнка: Бердяева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Бердяев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Бердяева Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердяева Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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