(Сафьянова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафьянов Дмитрий Валентинович
Отец ребёнка: Сафьянов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафьянов Валентин
Рождение ребёнка
07.02.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафьянов Валентин