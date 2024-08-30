(Сафьянова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сафьянова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кузина (Цыцарева) Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафьянов Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Сафьянов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафьянов Валентин

Рождение ребёнка
07.02.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафьянов Валентин

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