Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пыжев Афонасий Никитович

Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Пыжева) Елизавета Никитовна

Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Пыжева) Марина Никитовна

Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пыжев Рекрут с 1852 Матвей Никитович

Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пыжев Федор Никитович

Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович

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