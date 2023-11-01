Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Пыжева) Елизавета Никитовна
Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Пыжева) Марина Никитовна
Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пыжев Рекрут с 1852 Матвей Никитович
Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Пыжев Никита Иванович