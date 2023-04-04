Демина (Ли?манова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 14.10.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1901
Рождение ребёнка
24.12.1901
Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
14.11.1903
Дочь: Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
25.04.1909
Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1911
Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.10.1911