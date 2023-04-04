Демина (Ли?манова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Ли?манова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 14.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1901

Муж: Демин Дмитрий Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1901

Сын: Демин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1903

Дочь: Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1909

Сын: Демин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Демин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Демин Дмитрий Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.10.1911
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