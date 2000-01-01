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Thurston Sylvanus Kimball

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Место рождения

Lawrence, Essex, Massachusetts

Дата рождения

25.12.1861

Дата смерти

01.05.1899

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1861

Отец: Thurston John Osborne

Мать: Thurston Lydia Amanda

Lawrence, Essex, Massachusetts
Место жительства
1870
Место жительства
1880
Место жительства
01.05.1899
Смерть
01.05.1899
Haverhill, Massachusetts
Похороны
Неизвестно
Linwood Cemetery, Haverhill, Essex, Massachusetts, United States
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