Thurston Sylvanus Kimball
Место рожденияLawrence, Essex, Massachusetts
Дата рождения25.12.1861
Дата смерти01.05.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1861
Отец: Thurston John Osborne
Мать: Thurston Lydia Amanda
Lawrence, Essex, Massachusetts
Место жительства
1870
Место жительства
1880
Место жительства
01.05.1899
Смерть
01.05.1899
Haverhill, Massachusetts
Похороны
Неизвестно
Linwood Cemetery, Haverhill, Essex, Massachusetts, United States