Колмаков Никифор Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Колмаков Терентий Васильевич
Мать: Колмакова Ирина
Рождение ребёнка
20.11.1917
Сын: Колмаков Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1922
Сын: Калмыков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Калмыкова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1926
Сын: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1932
Дочь: Колмакова Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1938
Сын: Колмаков Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмыкова Фекла Ивановна
Смерть
?.06.1941
Жетыген, Илийский район, Алматинская область