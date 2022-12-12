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Колмаков Никифор Терентьевич

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Место рождения

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Колмаков Терентий Васильевич

Мать: Колмакова Ирина

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.11.1917

Сын: Колмаков Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1922

Сын: Калмыков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Калмыкова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1926

Сын: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна

Парфёново, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.10.1932

Дочь: Колмакова Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1938

Сын: Колмаков Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Фекла Ивановна

Смерть
?.06.1941
Жетыген, Илийский район, Алматинская область
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