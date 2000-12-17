Ведерников Николай Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.12.1919
Дата смерти17.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Бракосочетание
?.02.1945
Рождение ребёнка
20.11.1945
Сын: Ведерников Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ведерникова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: Алешкевич Нинель Николаевна
Мать ребёнка: Ведерникова Валентина Михайловна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1956
Сын: Ведерников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ведерникова Валентина Михайловна
Смерть
17.12.2000