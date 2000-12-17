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Ведерников Николай Павлович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.12.1919

Дата смерти

17.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Бракосочетание
?.02.1945

Жена: Ведерникова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1945

Сын: Ведерников Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ведерникова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: Алешкевич Нинель Николаевна

Мать ребёнка: Ведерникова Валентина Михайловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.04.1956

Сын: Ведерников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ведерникова Валентина Михайловна

Смерть
17.12.2000
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