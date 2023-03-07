Андреева Матрена
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Андреев Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андреев (рекрут С 1830) Калинник Павлович
Отец ребёнка: Андреев Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Андреев Павел Яковлевич
Смерть
Неизвестно