Антошкин Демьян Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: Антошкин Маркел
Мать: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего, родился и жил до 1887 г. в Фёдоровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. Так как хутор/поселок Борисовский/Борисовка основан в 1887 г. переселенцами-мордвой из Фёдоровско... Показать все
Место жительства
С 1887
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно