Лукия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиМежду 1890 и 1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Иван Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1864 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених - починка Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Терентий Семёнов, правсолавный, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия Иванова, Нылгижикьинского прихода деревни Малого Жужгеса новокрещани... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1864 ст.
Сын: Васильев Николай Терентьев
Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещен из вотяков Терентий Семёнов и законная его жена Лукия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.
Сын: Устин Терентьев
Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.
Сын: Зотик Терентьев
Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Пётр Терентьев
Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов
указан только в исповедной ведомости за 1883 год без возраста
Смерть
Между 1890 и 1891
муж Терентий к 1891 году вдов