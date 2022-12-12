Лукия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукия Иванова

Лукия Иванова

avatar

Место рождения

Малый Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Между 1890 и 1891

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Иван Сергеев

Мать: не указана

Малый Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.07.1864 ст.

Муж: Васильев Терентий Семёнов

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених - починка Валадор-Докьи новокрещанин из вотяков Терентий Семёнов, правсолавный, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия Иванова, Нылгижикьинского прихода деревни Малого Жужгеса новокрещани... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1864 ст.

Сын: Васильев Николай Терентьев

Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Валадор-Докьи новокрещен из вотяков Терентий Семёнов и законная его жена Лукия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Сын: Устин Терентьев

Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.

Сын: Зотик Терентьев

Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пётр Терентьев

Отец ребёнка: Васильев Терентий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
указан только в исповедной ведомости за 1883 год без возраста
Смерть
Между 1890 и 1891
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
муж Терентий к 1891 году вдов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close