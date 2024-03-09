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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Флоров
Отец ребёнка: Флор Федоров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Екатерина Флорова
Отец ребёнка: Флор Федоров
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Флор Федоров
Рождение ребёнка
1818
Сын: Соболевский Алексей Флоров
Отец ребёнка: Флор Федоров
Смерть
До 1834