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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Флоров

Отец ребёнка: Флор Федоров

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Екатерина Флорова

Отец ребёнка: Флор Федоров

Рождение ребёнка
1818

Сын: Зарайский Стефан Флоров

Отец ребёнка: Флор Федоров

Рождение ребёнка
1818

Сын: Соболевский Алексей Флоров

Отец ребёнка: Флор Федоров

Смерть
До 1834

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