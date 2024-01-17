Муратов Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муратов Федор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Муратов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Муратова Катаева Параскева Андреевна

Леднево, Юрьев-Польский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Муратова Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Муратова Катаева Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно
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