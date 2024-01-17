Муратов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муратов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Муратов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Муратова Катаева Параскева Андреевна
Леднево, Юрьев-Польский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Муратова Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Муратова Катаева Параскева Андреевна
Смерть
Неизвестно