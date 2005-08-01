Шилкина (Корзникова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина (Корзникова) Валентина Александровна

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

22.05.1926

Дата смерти

01.08.2005

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926

Отец: Корзников Александр Васильевич

Мать: Корзникова (Коротких) Анастасия Дмитриевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Иван Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
16.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилкин Иван Лаврентьевич

Смерть
01.08.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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