Шилкина (Корзникова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения22.05.1926
Дата смерти01.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилкин Иван Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилкин Иван Лаврентьевич
Смерть
01.08.2005
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область