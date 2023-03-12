Лихойдова (Бенецкая) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихойдова (Бенецкая) Людмила Викторовна

Лихойдова (Бенецкая) Людмила Викторовна

avatar

Место рождения

Картун-Береза Гродненской губ.

Дата рождения

1908

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бенецкий Виктор Васильевич

Мать: не указана

Картун-Береза Гродненской губ.
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лихойдов Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Лихойдов Георгий Анатольевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Лихойдов Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Лихойдов Георгий Анатольевич

Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихойдов Георгий Анатольевич

Смерть
1973
Ташкент
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close