Лихойдова (Бенецкая) Людмила Викторовна
Место рожденияКартун-Береза Гродненской губ.
Дата рождения1908
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бенецкий Виктор Васильевич
Мать: не указана
Картун-Береза Гродненской губ.
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лихойдов Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Лихойдов Георгий Анатольевич
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Лихойдов Георгий Анатольевич
Львов, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973
Ташкент