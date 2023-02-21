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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Власов Николай
Отец ребёнка: Власов Филипп
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Евфимий
Отец ребёнка: Власов Филипп
Рождение ребёнка
1872
Сын: Власов Семеон
Отец ребёнка: Власов Филипп
Рождение ребёнка
1877
Сын: Власов Фалалей
Отец ребёнка: Власов Филипп