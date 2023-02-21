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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Власов Николай

Отец ребёнка: Власов Филипп

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Евфимий

Отец ребёнка: Власов Филипп

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Власов Семеон

Отец ребёнка: Власов Филипп

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Власов Фалалей

Отец ребёнка: Власов Филипп

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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