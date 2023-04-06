Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Захарьин Осип
Отец ребёнка: Захарьин Андрей
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762
Сын: Захарьин Иван
Отец ребёнка: Захарьин Андрей
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захарьин Максим
Отец ребёнка: Захарьин Андрей
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766
Сын: Захарьин Козьма
Отец ребёнка: Захарьин Андрей
Смерть
Неизвестно