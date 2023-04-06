Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина (Шевелева) Анисья Федорова

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Место рождения

Шевелево, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Шевелево, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Захарьин Осип

Отец ребёнка: Захарьин Андрей

Рождение ребёнка
Между 1761 и 1762

Сын: Захарьин Иван

Отец ребёнка: Захарьин Андрей

Рождение ребёнка
1762

Сын: Захарьин Максим

Отец ребёнка: Захарьин Андрей

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Захарьин Козьма

Отец ребёнка: Захарьин Андрей

Смерть
Неизвестно
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