Стефанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Федоровна

Место рождения

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Язвы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1822

Муж: Михаил Абрамович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1839

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Абрамович

Смерть
Неизвестно

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