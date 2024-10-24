Стефанида Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1822
Муж: Михаил Абрамович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1839
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Абрамович
Смерть
Неизвестно