Феоктиста Федоровна
Место рождения
Дата рождения02.11.1816
Дата смерти19.08.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1816
Отец: Федор Дмитриевич
Мать: Екатерина Ивановна
В метрической книге Покровской церкви с. Отарки за 1816 г. есть запись: 2 ноября того села у дьячка Феодора Дмитриева родилась дочь Феоктиста, молитвована 3 числа а крещена 5 ноября священником Петром... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.1830
Причина смерти: потонула в реке Вятке | 19 августа 1830 г. умерла села Отарки Покровской церкви у дьячка Феодора Дмитриева дочь Феоктиста, 14 лет, «потонула в реке Вятке», погребена священником Георги... Показать все