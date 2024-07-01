Феоктиста Федоровна 02.11.1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феоктиста Федоровна

Место рождения

Отарка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.11.1816

Дата смерти

19.08.1830

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1816

Отец: Федор Дмитриевич

Мать: Екатерина Ивановна

Отарка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Покровской церкви с. Отарки за 1816 г. есть запись: 2 ноября того села у дьячка Феодора Дмитриева родилась дочь Феоктиста, молитвована 3 числа а крещена 5 ноября священником Петром... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Отарка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.08.1830
Отарка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: потонула в реке Вятке | 19 августа 1830 г. умерла села Отарки Покровской церкви у дьячка Феодора Дмитриева дочь Феоктиста, 14 лет, «потонула в реке Вятке», погребена священником Георги... Показать все

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