Гражданкина (Костромина) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гражданкина (Костромина) Галина Григорьевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

08.09.1938

Дата смерти

12.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938

Отец: Костромин Григорий Константинович

Мать: Костромина Мария Елисеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о рождении № 2540 от 21.09.1938г., составлена бюро ЗАГС 2-го района г.Свердловска
Бракосочетание
21.09.1962

Муж: Гражданкин Владимир Андреевич

Березники, город Березники, Пермский край
Запись акта о регистрации брака № 994 от 21.09.1962г., составлена бюро ЗАГС при исполнительном комитете Березниковского городского Совета народных депутатов Пермской области. Брак расторгнут в 1975г.
Рождение ребёнка
11.08.1963

Сын: Гражданкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Гражданкин Владимир Андреевич

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
12.09.2010
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о смерти № 1621 от 13.09.2010г., составлена отделом ЗАГС Железнодорожного района г.Екатеринбурга Свердловской области. Захоронена -Западное кладбище г.Екатеринбурга.
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