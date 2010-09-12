Гражданкина (Костромина) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1938
Дата смерти12.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938
Запись акта о рождении № 2540 от 21.09.1938г., составлена бюро ЗАГС 2-го района г.Свердловска
Бракосочетание
21.09.1962
Запись акта о регистрации брака № 994 от 21.09.1962г., составлена бюро ЗАГС при исполнительном комитете Березниковского городского Совета народных депутатов Пермской области. Брак расторгнут в 1975г.
Рождение ребёнка
11.08.1963
Сын: Гражданкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Гражданкин Владимир Андреевич
Смерть
12.09.2010
Запись акта о смерти № 1621 от 13.09.2010г., составлена отделом ЗАГС Железнодорожного района г.Екатеринбурга Свердловской области. Захоронена -Западное кладбище г.Екатеринбурга.