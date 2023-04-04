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Сорокин Пётр Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

10.10.1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Трофим Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сорокин Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1814

Сын: Сорокин Семён Петрович

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Сорокина Прасковья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.10.1851
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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