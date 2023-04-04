Сорокин Пётр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти10.10.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Трофим Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1814
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1851