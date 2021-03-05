Губжева (Хандохова) Зоя Мажидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1949
Дата смерти05.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1969
Дочь: Губжева Зарета Кушуковна
Отец ребёнка: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович
Рождение ребёнка
31.08.1972
Отец ребёнка: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1977
Дочь: Губжева Зарема Кушуковна
Отец ребёнка: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович
Смерть
05.03.2021