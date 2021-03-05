Губжева (Хандохова) Зоя Мажидовна 09.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Хандохова) Зоя Мажидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1949

Дата смерти

05.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович

Рождение ребёнка
28.09.1969

Дочь: Губжева Зарета Кушуковна

Отец ребёнка: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович

Рождение ребёнка
31.08.1972

Сын: Губжев Рашид Кушукович

Отец ребёнка: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1977

Дочь: Губжева Зарема Кушуковна

Отец ребёнка: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович

Смерть
05.03.2021

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