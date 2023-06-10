Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаяхметов Линар Галянурович

Рождение ребёнка
29.03.2010

Дочь: Шаяхметова Милена Линаровна

Отец ребёнка: Шаяхметов Линар Галянурович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.2013

Сын: Шаяхметов Данил Линарович

Отец ребёнка: Шаяхметов Линар Галянурович

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