Шаяхметова (Уразбахтина) Регина Магафуровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.2010
Дочь: Шаяхметова Милена Линаровна
Отец ребёнка: Шаяхметов Линар Галянурович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.2013
Сын: Шаяхметов Данил Линарович
Отец ребёнка: Шаяхметов Линар Галянурович