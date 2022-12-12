Аспидова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Аспидов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Аспидов Василий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Аспидов Василий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Аспидова Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Аспидов Василий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Аспидова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Аспидов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аспидов Василий
Смерть
Неизвестно