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Аспидова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Аспидов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Аспидов Василий

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Аспидов Аким Васильевич

Отец ребёнка: Аспидов Василий

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Аспидова Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Аспидов Василий

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Аспидова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Аспидов Василий

Сенгилеевское, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аспидов Василий

Смерть
Неизвестно
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